(VIDEO) Franscisca Lachapel asegura se encuentra plenamente feliz y en el momento de crear nuevos sueños

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La conductora de televisión y actriz dominicana, Franscisca Lachapel, aseguró que se encuentra viviendo plenamente feliz y agradecida porque Dios la ha ayudado a obtener todo lo que se ha propuesto en la vida, por lo que dijo que es momento de crear nuevos sueños y seguir avanzando.

“Ahora solo siento agradecimiento, agradecida de Dios, de que me escuchó y que todas las cosas que yo me he propuesto las he logrado. Ahora me toca crear nuevos sueños y seguir avanzando porque de eso se trata la vida”, declaró.

Lachapel emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la comunicadora Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 03:15).

Manifestó que se siente sumamente agradecida de haber recibido todo lo que ha soñado desde el momento en que dejó su país con una maleta cargada de sueños para ir a la ciudad de New York en Estados Unidos, siendo apenas una adolescente de 17 años.

“A veces me siento y se me salen las lágrimas, pero no lloro de tristeza, sino de agradecimiento y felicidad, porque si yo escribo las cositas que yo pedía en ese entonces, son exactamente como las tengo ahora”, manifestó.

En ese orden, dijo sentirse muy feliz y realizada en estos momentos de su vida, en la cual dijo contar un trabajo que ama, una relación de pareja “sana y saludable” y en la dulce espera de su primer hijo.

“Estoy feliz de que voy a ser mamá y que mi bebé va a crecer en un ambiente sano, a diferencia de como yo crecí”, afirmó.

Por otra parte, la conductora de televisión reconoció que ha pasado por varias dificultades antes de llegar a este punto de su vida y que al igual que otras personas, también hay días en los que se siente “cansada, perdida, frustrada y estancada”, pero dijo entender que esas situaciones son lecciones para crecimiento de cada quien.

Reconoció que es un ser humano y pasa por situaciones que pueden hacerla sentir muy mal, pero dijo que la fe en Dios en la que respalda, la ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva, encontrar soluciones y seguir “pa´ lante, porque ese es el punto, echar para adelante”.