VIDEO: Franmil conectó dos jonrones en victoria de Indios sobre San Luis

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND — Los ciclistas en las proximidades del Progressive Field deberán tener más cuidado cuando Franmil Reyes batee. Otra opción es que porten un guante para ver si ello les da la oportunidad de atrapar la pelota.

Una nota de MLB indica que el dominicano consiguió dos jonrones, incluyendo uno en la segunda entrada que sacó la pelota del inmueble y casi le da a un ciclista que pedaleaba en la calle cercana al parque. Cleveland derrotó el miércoles por 7-2 a los Cardenales de San Luis.

El cuadrangular con el que Reyes inauguró el segundo episodio hizo que la pelota rebotara en el puente peatonal detrás del jardín izquierdo y cayera en el área de la plaza entre el estadio y el Rocket Mortgage Fieldhouse. La bola aterrizó a unos 446 pies de home.

Eso no fue todo para Reyes. Puso fin a la tercera entrada de tres carreras de Cleveland con su 19no jonrón de la temporada, un batazo de 421 pies por todo el jardín central.

El venezolano César Hernández y el dominicano José Ramírez conectaron también sendos vuelacercas en la entrada para Cleveland, que evitó caer por debajo del .500, algo que no le ocurre desde el 1 de mayo. El jonrón de dos carreras de Hernández le dio la ventaja por 3-2 a los Indios. Bateó un elevado de sacrificio en la cuarta.

Kwang Hyun Kim (6-6) permitió los cuatro cuadrangulares y perdió por primera vez desde el 20 de junio y con lo que rompió la racha de cinco triunfos como abridor.

Two ABs, two homers.

Franimal is going off today. 💪 pic.twitter.com/AS1NQ5dI2k

— MLB (@MLB) July 28, 2021