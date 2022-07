(VIDEO) Franklin Romero dice “hay temor con Ley de Extinción de Dominio, pero el que no la debe no la paga”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador perremeísta por la provincia Duarte, Franklin Romero, consideró que existe temor de que se persiga el origen de bienes 20 años atrás y de si las autoridades que ejecutarían la Ley de Extinción de Dominio serían las más adecuadas, sin embargo, sostuvo que la misma es necesaria y “el que no la debe, no la paga”.

“Nosotros sabemos que necesitamos esa ley, quizás no es perfecta, pero el que no la debe no la paga, y si alguien te persigue de una forma discriminada, de una forma que no es justa, también debe haber una consecuencia y los tribunales van a seguir ahí”, expresó.

Romero fue entrevistado por los comunicadores Mariano Abreu, Candie Rosario y Janssen Valdez, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

El legislador sostuvo que la mayor parte de la ciudadanía no sabe el objetivo que se persigue con la aprobación de la ley de extinción de dominio, el cual sería quitar el derecho que tiene un ciudadano sobre una propiedad que viene de hechos ilícitos.

Asimismo, precisó que la ley es un mandato establecido en la Constitución del 2010, y es una “gran necesidad” porque viene a regular el marco jurídico y a establecer consecuencias y las autoridades que van a ejecutarla.

Dijo que le preocupan algunos aspectos como el de la presunción de inocencia, el cual se perdería en esta ley, sin embargo, dijo que se vive en una democracia y el partido oficialista ha hecho un buen estudio de la misma.

“Hay dos o tres artículos a los que la gente le ha tomado miedo que es la retroactividad, que se puede investigar un bien hasta 20 años atrás, de una forma se ve inconstitucional porque la ley no prevé la retroactividad, entonces está retrospectividad que es la forma que se está presentando cuando dice que realmente no existió un derecho de ese bien”, expuso.

Manifestó que en este caso quizás no se trate de una ley perfecta y hay muchos puntos en los que no pueden estar de acuerdo, no obstante, insistió en que el pueblo necesita una ley que persiga un cese a la corrupción y a la impunidad.

“La Ley de Extinción de Dominio muchos la conocen porque pretenden creer y hacer creer que solo persigue lo que tiene que ver con el narcotráfico, pero es todo lo que tenga que ver con lavado de activo o cualquier bien adquirido de una forma ilícita, no importa la forma en que la adquirió pues persigue la ley de extinción de dominio”, expresó.

