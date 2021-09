(VIDEO) Frank Reyes: Estoy abierto a brindarle apoyo a bachateros que quieran realizar colaboraciones

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, PENSILVANIA.- El príncipe de la bachata Frank Reyes aseguró que tiene buenas relaciones con sus colegas artistas, indicando que está abierto para brindar su apoyo a los bachateros que quieran realizar colaboraciones junto a él para hacer crecer la bachata dominicana con mensajes positivos.

“Soy amigo de todos los artistas, yo puedo cantar una canción con cualquier artista que tenga calidad y que componga sus canciones con letras que lleven un mensaje positivo para la sociedad”, manifestó.

Reyes emitió sus comentarios en una entrevista realizada por la corresponsal de El Nuevo Diario en Estados Unidos, Adriana Rodríguez, para el programa “Novedades”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

En otro orden, el intérprete de “Devuélveme mi libertad” consideró que el género urbano está muy bien posicionado actualmente en la juventud, indicando que son nuevos tiempos muy cambiantes, pero que los cantautores del género bachata siempre seguirán ocupando buenos lugares y abarrotando los escenarios porque la bachata es el sentir del pueblo.

“La bachata es el pueblo, esta música lleva a través de las letras el sentir de la gente y por eso, mientras los exponentes de este género sigamos componiendo con calidad y llevando canciones con un mensaje positivo, nos mantendremos en el gusto de la gente”, indicó.

Impacto en redes sociales

Reyes declaró que gracias a las plataformas digitales le está yendo muy bien y dijo que sin ellas los artistas estarían pasando por situaciones económicas difíciles, ya que en la pandemia de la Covid-19 no pudieron trabajar, y agregó que se encuentra realizando su gira de tres meses en los Estados Unidos.

“Estamos constantemente en las redes sociales porque es lo que está de moda, y ahora mismo quien no está en las redes sociales no avanza y como artista no progresa, pero me está yendo muy bien”, manifestó.

Prioridades personales

Frank Reyes indicó que dentro de su lista de prioridades en la vida su familia es lo más importante, al tiempo de indicar que está muy agradecido del apoyo que le ha brindado el público dominicano e internacional durante sus treinta años de carrera artística.

“La familia es mi prioridad y después la salud, los negocios, y el público que me mantiene en mis quehaceres, estoy agradecido de Dios y de mi público por el apoyo durante estos treinta años, sigo arriba, sigo creciendo y pegando canciones, ¡gracias!”, expresó.

