(VIDEO) Frank Rainieri dice Congreso CEAPI en RD eleva el nivel de la discusión empresarial y política del país

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA.- El empresario Frank Rainieri, fundador del Grupo Punta Cana destacó el impacto social y empresarial que tendrá el V Congreso del Consejo Empresarial Iberoamericano (CEAPI.

Ranieri sostuvo que el CEAPI es el escenario propicio para fomentar las inversiones y posibilidades de negocios.

CEAPI, que reúne a los presidentes de empresas de Iberoamérica, se realizó en Punta Cana, República Dominicana; es la primera vez que se celebra fuera de España y contó con la participación destacadas personalidades empresariales e institucionales más destacadas de todo Iberoamérica.

Esta V edición del Ceapi fue inaugurada por el presidente Luis Abinader y estuvo presidida por el empresario Felipe Vicini, presidente de INICIA.

“Nos sentimos muy bien, muy halagados de que este sea el primer Congreso que Ceapi realiza en el exterior, aquí en Punta Cana, en nuestro resort, porque aquí se congregan personalidades de toda Iberoamérica y de España para compartir experiencias, ideas posibilidades de negocio integraciones entre los países y entre los inversionistas y naturalmente hay una experiencia política muy grande, con varios exprimer ministros y presidentes de otros países que vienen a este evento, yo creo que esto eleva el nivel de la discusión empresarial y política del país y es por eso que me siento muy halagado”. manifestó Frank Rainieri entrevistado por Moisés González del periódico Despertar Nacional.

Durante su participación en el Congreso Ceapi, Rainieri, fundador del grupo hotelero Punta Cana, hizo un llamamiento “a la innovación y la creatividad como base del éxito” de un proyecto turístico como el de Punta Cana. También es clave la integración entre empresarios de diferentes países para promover emprendimientos y proyectos. Los sueños se crean así: teniendo los pies en la tierra y con el pragmatismo que nos caracteriza a los empresarios. El camino hacia el éxito es no detenerse ante los obstáculos y los retos hay que sobrepasarlos. El sector empresarial ahora debe liderar los cambios sociales y medioambientales. No se lo podemos dejar a los políticos. Convirtámonos en los líderes -y no solo como empresarios- para hacer una América Latina mejor. Ya no podemos ser los empresarios del siglo XIX y XX, sino impulsar una región más justa dentro del respeto a la libre empresa”, sostuvo Rainieri.

La primera jornada de la V Edición del Congreso empresarial iberoamericanao CEAPI, que está teniendo lugar en Punta Cana ha acogido una mesa redonda dedicada a analizar el papel de Iberoamérica como potencia turística global, su situación tras la pandemia del Covid-19 y los retos a los que se enfrenta en el nuevo contexto internacional.

Constituida por destacados empresarios de la industria turística iberoamericana y moderada por el presidente del grupo español Vocento, Ignacio Ybarra, el panel ha resaltado la importancia que han adquirido el turismo y el ocio en la sociedad global post-pandemia, siendo ya dos de los aspectos más valorados por la ciudadanía. Y el importante rol como vector de crecimiento que esta industria tiene el crecimiento sostenicode las economías iberoamericanas.

“Nosotros creemos el desarrollo sostenido y sostenible tanto ambiental como socialmente porque tenemos que trabajar para cuidar la naturaleza. El mundo no puede vivir de a la naturaleza y menos el sector turístico un sector donde los tres elementos más importante de nosotros pueden ser afectados por la naturaleza que son el mar, el sol y la tenemos que cuidarlo, tenemos que preservar en el dominicano todos y todos tenemos que aportar un granito de arena.

Indicó que la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente no es solo una cuestión de empresas o del que tiene dinero, “todos debemos colaborar, ayudemos pero naturalmente no solamente podemos trabajar con la naturaleza mientras todavía el dominicano que apenas come una vez al día y por eso tenemos también que trabajar socialmente con el pueblo para mejorar las condiciones de vida de todos los dominicanos.”

Frank Rainieri afirmó que los empresarios del siglo XXI deben estar en contacto con las comunidades contribuyendo a su desarrollo.

“Los empresarios del siglo XXI debemos tener un compromiso con el medio ambiente y con la sociedad esos dos pilares deben ser lo que nos guíe el siglo XXI”, indicó Rainieri.

Sobre CEAPI:

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, es una asociación formada por 190 empresarios, presidentes de las empresas líderes iberoamericanas, cuya misión es poner en valor el papel del empresario y su impacto en la sociedad, promoviendo el compromiso social y la sostenibilidad.

CEAPI tiene la vocación de contribuir a hacer más Iberoamérica y promover relaciones de confianza entre los empresarios para hacer crecer y fortalecer el tejido empresarial iberoamericano. Como think tank, reflexionamos sobre los retos y oportunidades de la región, fomentando el diálogo con los líderes políticos e institucionales, buscando enriquecer la colaboración público-privada y dando cabida a las nuevas generaciones y al papel fundamental de la mujer en el desarrollo de las empresas y de la sociedad actual. Para más información: www.ceapi.com y www.congresoceapi.com

