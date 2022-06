(VIDEO) Frank Olivares asegura el PLD encara una transición de liderazgo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Frank Olivares, manifestó que esta organización está más fortalecida que antes y el hecho de que se encamine a celebrar una consulta en la que no participará ningún ex presidente demuestra una transición del liderazgo.

“El PLD va un proceso de consulta en el que no participará ningún ex presidente, eso es una muestra de transiciones de liderazgo de una institución política que fortalece nuestra institucionalidad y estoy más que convencido de que la candidatura ganadora será la que recibirá ese liderazgo que el apoyará hacia el proceso del 2024 sin ningún tipo de fisura”, emitió.

En una entrevista realizada por Nelfis Stapleton y Vladimir Bencosme, en el programa “Agenda Ciudadana”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Olivares puntualizó que una de las fortalezas del Partido de la Liberación Dominicana es que independientemente de que se enfrenta a retos similares que los demás partidos, es mucho más democrático, pero sobre todo, que valora a la juventud y a la mujer.

(Ver en el minuto 20:43).

Asimismo, sostuvo que el PLD asumió el compromiso de una formación política para que sus miembros asuman con mayor responsabilidad la tarea de gobernar; por tanto, durante la celebración del IX Congreso José Joaquín Bidó Medina fueron aprobadas diversas iniciativas que buscan fortalecer el Instituto de Formación Política Profesor Juan Bosch.

En ese sentido, indicó que no es posible hablar de formación dentro de un partido político sin verlo desde un punto de vista integral que unifique ideologías de derecha, con comunicación política, en gerencia y formación para asumir la tarea de gobernar.

“Estás son columnas de un edificio que yo creo que sin una no se logra la otra. El Partido de la Liberación Dominicana es progresista, se define como moderno y como desde su formación en 1973 está más cerca del centro que otros partidos”, externó.

Comunicó que a pesar de que miembros de la actual gestión argumentan que el PLD solo critica, y no presenta propuestas, el dirigente político enfatizó que su partido está haciendo una oposición responsable.

“Nosotros estamos haciendo una oposición responsable, aunque algunas personas del Gobierno dicen pero dan no propuestas y soy uno de cada vez que pongo un twist lo acompaño con una propuesta o de lo que entiendo que se debe hacer, no digo que es lo correcto, no digo que es la mejor propuesta, pero trato de hacerlas”, expresó.

Relacionado