VÍDEO: Francona cuenta anécdota de Jordan

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Puede que haya cientos de legendarias historias sobre Michael Jordan que nunca hemos escuchado. Pero ahora hay una menos, gracias al dirigente de los Indios, Terry Francona.

Francona, quien fue piloto de Jordan en la sucursal Doble-A de los Medias Blancas durante el tiempo de la exestrella de la NBA como pelotero profesional en 1994 — contó una anécdota sobre Jordan durante un vídeo publicado en la cuenta de Twitter de la Tribu el domingo y reproducida en la web MLB.com.

Se trató de un juego amistoso fuera del apartamento de Francona en Birmingham, Alabama después de un viaje de cuatro horas en autobús.

El capataz cuenta que algunos de sus coaches estaban discutiendo sobre cuál de ellos era el mejor jugador de baloncesto, antes de decidirlo en la cancha de Francona. Por supuesto, Jordan quiso ser parte del encuentro y la voz corrió rápido en la comunidad que él estaría jugando. Luego, uno de los vecinos que estaba jugando decidió retar a Jordan.

You may not know, but Tito managed Michael Jordan in Double-A.

Of course, Terry has a story or two, like the time he played pickup basketball with MJ.#TheLastDance pic.twitter.com/bDUn68irO6

