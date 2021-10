VIDEO: Franco sigue haciendo historia con segundo HR en postemporada

EL NUEVO DIARIO, BOSTON – Sin importar la importancia de la situación ni lo grande del escenario, Wander Franco no se ve intimidado por el momento.

El novato dominicano de los Rays conectó cuadrangular por segundo día consecutivo el lunes en el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Medias Rojas, esta vez frente al derecho Tanner Houck. De esa manera, se unió al también quisqueyano Rafael Devers (SDLA, 2017), el venezolano Miguel Cabrera (SCLN, 2003), el curazoleño Andruw Jones (entre la SCLN y la SM, 1996) y el Salón de la Fama Mickey Mantle (SM de 1952) como los únicos jugadores de la historia en disparar jonrones en partidos consecutivos en postemporada a los 20 años o menos.

El domingo en el Juego 3 de esta serie, Franco le dio un bambinazo a su compatriota Hanser Robles, un batazo que voló el Monstruo Verde del Fenway Park. Su cuadrangular del lunes fue por el jardín central de dicho estadio ante una recta de 95.6 millas por hora de Houck, con una velocidad de salida de 105.6 mph y una distancia estimada de 418 pies.

At 20 years, 224 days, Wander Franco is the youngest player to have multiple HR in a single #postseason since Miguel Cabrera in 2003. pic.twitter.com/A7AjK4iaVX

— MLB Stats (@MLBStats) October 12, 2021