(VIDEO) Francisco Montalvo: “Lo que cabe en tu mente, cabe en tu vida”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y asesor en oratoria Francisco Montalvo aseguró que él es el vivo ejemplo de que “lo que cabe en tu mente, cabe en tu vida”, ya que años atrás se dio cuenta que tenía que mejorar sus habilidades de comunicación, tomó la determinación de hacerlo y hoy ayuda a miles de personas a nivel nacional e internacional a hacer lo mismo.

“Mucha gente piensa que uno nace con dones, pero yo no nací con el don de comunicar, no nací siendo el líder, de hecho, yo fui diagnosticado a los 10 años con fobia social y hasta los 17 o 18 yo no me atrevía a salir de mi casa, o sea, que yo no soy el típico chico con habilidades de comunicación, ¿Dónde me nació eso específicamente?, en ‘Recreo Social’”, expuso.

Francisco fue entrevistado por los comunicadores Elmer Feliz, Paloma de la Rosa y Laurie Peña, en el programa “Novedades”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 24:16).

“Si tú no identificas que tienes que mejorar en un área jamás lo vas a hacer, yo identifiqué que necesariamente tenía que desarrollar en habilidades de comunicación y me puse manos a la obra, me forcé a mi mismo en ciertas circunstancias, ‘Francisco vamos, júntate con esa persona, ve a ese coro, haz esa charla’ y de una manera muy progresiva y lenta, a mi propio ritmo, me fui exponiendo a la gente y de ahí el resto es historia”, sumó.

Manifestó que no puede quedarse con los ojos vendados sabiendo que debe trabajar algo y consideró que eso es algo que todas las personas deben saber porque con determinación “todo es posible en esta vida”.

“Obviamente hay ciertas cosas que sencillamente no se pueden, pero la mayor parte de las cosas que tenemos en la mente se pueden materializar, se pueden lograr, yo salí de una fobia social y estuve hablando frente a 5, 10, 15 mil personas en Estados Unidos”, puntualizó.

Francisco sostuvo que comunicar es una necesidad y actualmente se hace casi inevitable el que las personas deban hablar frente a un público, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la televisión o cualquier otro escenario.

“Si te da miedo, ansiedad o no te gusta como lo haces nosotros trabajamos esa parte, te trabajamos el lenguaje corporal, te trabajamos la voz, la pronunciación, absolutamente todo a través de cursos, asesorías y conferencias, ¿Qué nos distingue? la empatía y la cercanía”, agregó al hablar de su empresa, la cual muy pronto tendrá una sucursal en Miami, Estados Unidos.

