(VIDEO) Francisca sufre ataque de risa y llanto durante programa en vivo

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – La comunicadora dominicana Francisca Lachapel sufrió uno de los momentos más surrealista de la televisión.

El martes la también actriz padeció un ataque combinado de risa y llanto, en el show matutino fruto del cansancio acumulado producto de su nueva faceta como mamá de Gennaro.

De acuerdo con la revista People en Español y como se observa en video colgado por el programa en su canal de YouTube, en plena transmisión en vivo, la carismática conductora sorprendió a sus compañeros, Raúl González y Alan Tacher, al perder el control frente a las cámaras puesto que le entró un inesperado ataque de risa, al mismo tiempo que parecía que iba a llorar también.

“Perdónenme es que tengo como dos semanas que no duermo”, expresó al tratar de disculparse Lachapel en medio de su descontrolado ataque de risa y llanto.

“¿Y el ataque de risa qué?”, le preguntó desconcertado Alan.

“Porque eso me pasa cuando estoy cansada, Gennaro no me deja dormir y entonces como que me salgo de control cuando estoy cansada”, explicó la conductora.

