VIDEO: Framber Valdez aclara porque se frota las manos al lanzar

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON.- Framber Valdez hizo vibrar Twitter el sábado por la noche, pero no fue solo por su actuación dominante en la victoria de los Astros por 5-2 sobre los Filis en el Juego 2 de la Serie Mundial en el Minute Maid Park.

En cambio, algunos fanáticos que vieron el juego notaron que Valdez, quien ponchó a nueve en 6 1/3 entradas de una carrera, frecuentemente se quitaba el guante y se frotaba las manos en el montículo.

Entonces, ¿los Filis lo vieron suceder durante el juego?

“Sí, lo hicimos”, dijo el manager de Filadelfia, Rob Thomson. “Y lo acabo de recibir de [el vicepresidente de comunicaciones de béisbol de los Phillies, Kevin Gregg]: está en todo Twitter. Los árbitros revisan a estos muchachos después de casi cada entrada, y si algo sucede, MLB se encargará”.

Además de las frecuentes revisiones de los árbitros, Thomson dijo que también lo tranquilizó el hecho de que los Filis vieron a Valdez haciendo cosas similares cuando lanzó contra ellos el 5 de octubre en Houston. El zurdo de los Astros tuvo 10 ponches en cinco entradas en blanco en esa salida.

It seems like Framber Valdez is going to his right hand for a substance? #WorldSeries pic.twitter.com/ufIAM50D6Z

— Hard Rock Sportsbook (@HardRockSB) October 30, 2022