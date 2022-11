(VIDEO) FP solicita a Abinader convocar de “urgencia” la Mesa de Seguridad Ciudadana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente del partido Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, solicitó este martes al presidente de la República, Luis Abinader, que convoque de manera “urgente” la Mesa Especial de Seguridad Ciudadana, dado que considera la criminalidad tiene a la sociedad entre la espada y la pared.

En rueda de prensa, el vicepresidente de la FP leyó un comunicado en nombre de la Dirección Política de la organización opositora, en el que llama al Presidente de la República, para que, “convoque la Mesa Seguridad Ciudadana de urgencia”, creada a propuesta de la FP en el marco del Consejo Económico y Social.

El exprocurador general de la República dijo que, “el país en los actuales momentos está atravesando por una situación excepcionalmente difícil en lo económico, político y social, en la que confluye un cóctel de elementos que, combinados, se convierten en una seria amenaza para el mantenimiento de la estabilidad política y la paz social”.

Jiménez Peña señaló también que la propuesta la hacen, “a los fines de que todos los sectores y fuerzas vivas de la nación puedan aunar esfuerzos que den al traste con la actual situación que vivimos como país”.

Al leer el comunicado, Radhamés Jiménez dijo que: “El alto costo de la vida, el desempleo, el problema migratorio básicamente de ciudadanos haitianos y la criminalidad tienen a la inmensa mayoría de los dominicanos al borde de la desesperación”.

Para la Fuerza del Pueblo la población luce desamparada frente al desbordamiento de la ola de delincuencia que azota en todos los rincones del territorio nacional.

La FP criticó que los intentos que han venido desarrollando las autoridades han resultados inútiles, “en realidad, son respuestas coyunturales al fenómeno, carentes de efectividad en el tiempo”.

Finalmente, el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo volvió a poner la experiencia de quienes integran esta institución al servicio del gobierno, “un equipo de hombres y mujeres que está en la mejor disposición de contribuir en la búsqueda de soluciones a este acuciante desafío que mantiene en zozobra a la sociedad dominicana”, enfatizó Radhamés Jiménez Peña.

Al ser preguntado por la prensa sobre las medidas del Ministerio de Interior y Policía en cuanto a las restricciones de la venta, consumo y expendio de bebidas alcohólicas de 12:00 am a 8:00 am en Santo Domingo, así como la prohibición de ruidos de 10:00 pm a 10:00 am en el Distro Nacional, Jiménez Peña consideró que esas disposiciones no contribuyen “nada” para disminuir la delincuencia.

