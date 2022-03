(VIDEO) FP sobre discurso de Abinader: “Para nosotros esto no es un plan, son medidas aisladas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El partido la Fuerza del Pueblo (FP) fijó su posición este martes sobre el discurso del presidente Luis Abinader, donde anunció un paquete de medidas para amortiguar el alza de los precios de los combustibles y algunos productos de la canasta familiar.

El titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo (FP), Daniel Toribio, al hacer referencia a algunas medidas anunciadas por el gobernante, dijo que “para nosotros esto no es un plan, son medidas aisladas”.

“Entendemos que algunas de las medidas propuestas son contradictorias y otras no tendrán el impacto que se espera en los precios, por ejemplo ¿Cómo proponer arancel cero por seis meses para productos que no pagan impuestos por el DR-CAFTA por seis meses?, ¿Cómo bajar el precio del pollo a través del arancel si este ya no tiene arancel?, ¿Cómo exonerar bienes terminados y no así los insumos de producción?”, expresó.

Asimismo, sostuvo que en el discurso del gobernante parece ser que comienzan a aparecer ciertas dosis de realismo, en comparación con el pronunciado el pasado 27 de febrero.

“Aunque el presidente vuelve a utilizar la cifra de crecimiento de 12.3%, cuando el promedio de los últimos dos años es de solo un 2.35%, muy por debajo del 5.1%, que es el crecimiento potencial de la economía dominicana”, señaló.

Toribio indicó que como partido político responsable, no van a utilizar la crisis actual como un ariete contra el gobierno, debido a que por encima de cualquier interés político está el bienestar de la República Dominicana “y para nosotros, en la Fuerza del Pueblo, eso es de principio”.

Sin embargo, insistió en que el gobierno y el Banco Central, tomen medidas para amortiguar el componente interno de los precios “que nos hace ser la cuarta economía de América Latina y el Caribe con mayores niveles de inflación”.

“El gobierno no puede plantear una situación de crisis pidiéndole solo a la población que se sacrifique. Nosotros como ciudadanos queremos ver una política clara de austeridad”, señaló.

El economista señaló que “el incremento de los precios en productos como la carne, el huevo, el salami, los aceites, el pan y casi todos los productos de la canasta familiar y que viene acogotando a nuestras familias, así como el alza desorbitante en la medicina, en los tratamientos médicos y en los materiales de construcción hacen que el pueblo dominicano esté viviendo uno de sus peores momentos de los últimos 20 años y por desgracia, la situación se agrava con lo de Rusia y Ucrania”.

Además, consideró que no se puede bajar la canasta básica familiar sin una política agresiva y urgente para promover y defender a los productores.

“Vamos a estar atentos a las medidas que se tomen, les daremos seguimiento y esperemos que estas y otras vayan a amortiguar la situación de penuria que vive la mayoría de la población dominicana”, advirtió.

En otro orden, Toribio señaló que en los últimos dos años, hay más de 300 mil nuevos pobres, más de 700 mil dominicanos sin empleos y muchas pequeñas y medianas empresas privadas

“Esto nos lleva a pedirle al gobierno que pase de la propuesta a los hechos, aplaudiremos todas las medidas que estén en favor de la población, lo que queremos es que estas no se queden en el aire y que no se utilicen como políticas partidarias reeleccionistas, en ese caso nos tendrán haciendo una oposición firme y responsable”, sostuvo.

Sobre el discurso de Abinader

Se recuerda que en su discurso del pasado lunes, el gobernante informó que subsidiará los combustibles manteniéndolos sin variación mientras el precio del crudo West Texas, de referencia para República Dominicana, esté por encima de US$85 dólares por barril y por debajo de US$115.

Sin embargo, cualquier movimiento de precios por encima de 115 dólares por barril será traspasado a los precios internos, sin la inclusión del impuesto ad-valorem en el cálculo de los mismos.

Con esta medida, que tendrá una duración inicial de 4 meses, el Gobierno seguiría asumiendo un sacrificio fiscal mínimo permanente de por lo menos entre RD$600 y RD$1,000 millones semanales.

Otra disposición consiste en aumentar el programa de subsidio al sector transporte para evitar el incremento de los precios del pasaje.

El mandatario anunció que buscará, con un proyecto que enviará “urgente” al Congreso Nacional, reducir a cero por ciento los aranceles aplicados a la importación de los productos más importantes de la canasta básica.

Esta medida, que será transitoria durante 6 meses, impactará el aceite refinado, mantequilla, margarina, leche en polvo, grasas comestibles, enlatados, pollo, ajo, pastas, habichuelas, harina, pan, carne de cerdo y de res.

Dijo que de forma inmediata subsidiará hasta un 10% las importaciones de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal, durante 6 meses.

Dicho susidio implicaría hasta RD$3 mil millones y se implementaría para enfrentar la subida de los precios de los productos que utilicen esos insumos.

Informó que mantendrá la política de subsidios focalizados y seguirá impulsando estas medidas de apoyo directo a los más necesitados, como programas especiales de venta de comida, incluyendo el aumento de las transferencias a la tarjeta Supérate, del subsidio del Bono Gas, ampliación de las raciones de alimentos en los comedores económicos, instalación de más mercados populares del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre).

