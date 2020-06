(VIDEO) Ferreteros del Cibao denuncian aumento en materiales de construcción por escasez

View this post on Instagram

de los mismos Propietarios de ferreterías en Santiago revelan que se ha producido una escasez de materiales de construcción, lo que ha motivado un incremento en los precios. Al ser consultado sobre el particular el comerciante José Reyes expresó que es increible lo que se está presentando citando el caso de los blocks en que una unidad se vende a 33 pesos por lo que antes costaba 23 pesos la unidad. #elnuevodiariord