(VIDEO) Fernando Tatis Jr. ya entrena en el terreno de juego

EL NUEVO DIARIO, SAN DIEGO — Un alegre, pero cansado Fernando Tatis Jr. salió del terreno el lunes después de realizar actividades de béisbol en el Petco Park. El infielder de los Padres tuvo algunas palabras sabias que necesitaba expresar:

“Un día en el terreno”, dijo el dominicano mientras caminaba por la cueva hacia el clubhouse, “es un buen día”, señala una historia de MLB.com.

Efectivamente, más de esos “buenos días” podrían estar en el panorama para el quisqueyano, quien dio un paso importante hacia su recuperación de una fractura en la muñeca izquierda.

Fernando Tatis Jr. doing about the closest thing he can do to taking ground balls. pic.twitter.com/Wyg1gngfjg

— AJ Cassavell (@AJCassavell) April 18, 2022