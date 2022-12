(VIDEO) Fernando Rosa dice es un chivo expiatorio en Antipulpo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa e imputado en Antipulpo, manifestó este miércoles que es un chivo expiatorio del entramado delictivo, en el cual acusan a Juan Alexis Medina Sánchez como principal cabecilla y de instaurar una red delictiva, que distrajo del Estado más de cuatro mil millones de pesos.

La información fue ofrecida al juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, al concederle un turno para que respondiera la acusación que lo señala de asociación de malhechores junto a un grupo de funcionarios, afirmando que es un hombre transparente y que lo único que hizo en la institución fue dejarla con un patrimonio en reserva que supera más de 1200 millones de pesos.

“Soy un chivo expiatorio en este caso instrumentado por el Ministerio Público. Me apresaron el 29 de noviembre hace dos años y nunca nadie me ha interrogado y aún sigo preso, pero en mi casa”, indicó el encartado frente al juez Deiby Timoteo Peguero.

Asimismo, sostuvo que nunca participó en licitaciones, pertenecía a un Consejo de Compras y Contrataciones, indicando que “culpa tengo yo que ese departamento llame a un contratista, cuando llegaba esos documentos a mis manos, no es la auditora interna del Fonper que autoriza las compras”.

“Señor juez, usted cree que un funcionario que ayudaba a las personas pobres que iban a abordarme y que tengo una trayectoria de ser dos veces diputado al Parlamento Centroamericano, en el 2004 me nombraron gerente general de Edenorte, usted cree que sea un ladrón después de pasar por tantas instituciones y luego me elevaron a dirigir todo el sector eléctrico, como se premia una persona acusada por corrupción, como lo hizo Leonel Fernández”, declaró entre sollozos.

Continuó detallando, que en el país solo se premia al que lo hace bien y a un buen ciudadano, manifestando que entró a las redes sociales y no resistió a tantas comentarios inapropiados en su contra.

“No pude aguantar todas las cosas malas que dicen de mí, simplemente por el populismo, para rellenar un expediente, no es posible magistrado, usted es la expresión máxima de la justicia y yo quiero que la haga conmigo”, expuso secándose las lágrimas.

Enfermedad

Durante la audiencia preliminar que se celebra los días lunes y viernes, aprovechó para informar que padece de una inflamación en el cerebro, cuyos pronósticos pudiera perder la memoria.

Dijo que necesita que el tribunal autorice para realizarse un estudio más profundo.

“Usted recuerda que hubo un vehículo que tuvo un incidente y ahí iba yo, que me trasladaban al tribunal, ese día usted suspendió la audiencia para que me llevaran al médico, eso me provocó un golpe contuso y tengo una inflamación”, explicó el imputado tras enseñarle los resultados del médico al juez y al órgano persecutor.

Aseguró, que no lo había informado porque no quería que aplazaran el proceso por su culpa.

Relacionado