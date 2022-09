(VIDEO) Fenacodep estima formalización trabajo doméstico no estuvo bien consensuada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Fausto Figueroa, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones (Fenacodep), teme porque las resoluciones que formalizan el trabajo doméstico en el país, no hayan sido consensuadas de manera correcta y al final más que beneficiar a este sector pueda terminar perjudicándolo.

“Nos encontramos con una resolución del Ministerio de Trabajo que ojala haya sido bien consensuada, porque aquí hay más leyes que gente que la cumplamos, aquí queremos imitar todo lo que tienen los países más organizados, pero al final los mismos que la inventan, la mayoría de veces la violan”, emitió.

Al ser entrevistado por Liliam Mateo, Domingo Ramírez, Enrique Mota y Dalí Ramos en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, manifestó que una de las tres resoluciones reduce de 44 a 40 horas a la semana el servicio brindado por las colaboradoras en el hogar; sin embargo, agregó que esta no establece de manera clara en qué circunstancias están las domésticas que trabajan internas.

“La mayoría de las colaboradoras con las amas de casa no pasan de cinco horas, porque ninguna quiere trabajos que las comprometa a quedarse o amanecer. Entonces, las que no están trabajando ocho horas, están internas, qué se va a hacer con las internas, con las que viven en la casa, a las que se le da una habitación completa con todo”, emitió.

Sostuvo que desde su punto de vista, “esto no se consensuó, no se analizó más profundamente. Ojalá que esta no sea una válvula de escape a los abogados busca pleito en todos los tribunales y que más que hacer un bien para las colaboradoras, provoque un mal”.

Costo de producción

El representante de los comerciantes detallistas, manifestó que a pesar de la abundancia de algunos productos, el precio de estos para el consumidor final no disminuye, por el elevado costo de producción existente en la República Dominicana.

Asimismo, destacó la inversión que ha realizado el Gobierno para fortalecer el sector empresarial a través del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, (Promipyme), donde aseguró se han inyectado más de diez mil millones de pesos.

“Cien millones fueron específicamente para que el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) y las federaciones de comerciantes pudieran hacer un combo de menor valor que el combo de los supermercados para que venden en los colmados, creo que hasta ahora dos federaciones han accedido a esos préstamos y estarán comprando en conjunto con sus asociados para tener menores precios”, indicó.

Aunque aclaró que como pequeño comerciante desconoce el tipo de negocio que tiene la República Dominicana con Haití, afirmó que los camiones siguen cruzando la frontera cargado de productos dominicanos.

“Esto implica que se siguen haciendo negocios, se siguen llevando huevos y pollo, entonces, se siguen haciendo negocios con Haití a pesar de la situación imperante en el hermano país”, emitió.

Preocupación

Externó la preocupación que siente su sector ante la inestabilidad de la facturación eléctrica, porque a pesar de haberse suspendido el incremento del 9% que estaba contemplado en el Pacto Eléctrico, desconoce si los comerciantes han recibido los créditos de reembolso que prometió el primer mandatario.

“No se ha cumplido la Superintendencia de Electricidad dice que devuelve, pero ¿Dónde está? Nosotros que agrupamos cerca de 20,000 empresarios no conocemos todavía un miembro de nosotros que nos diga que me acreditaron tanto, lo que sí conocemos es que a mí me aumentaron”, narró.

