(VIDEO) Felucho Jiménez “truena” contra Félix Bautista dice que debe estar preso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Felucho Jiménez, tronó este lunes contra el senador por la provincia de San Juan Félix Bautista al decir que este debió irse de esa organización política junto con el expresidente Leonel Fernández, al tiempo de expresar de forma enfática que el mismo “debió estar preso”.

“Félix Bautista debió irse con Leonel Fernández porque Leonel dice que ese es su hijo, y aquel dice que él es su padre, Ese está agachado pero, “observado”, ese individuo lo que debería es estar preso”, dijo Jiménez de forma efusiva.

El presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA) se expresó en esos términos hacia su compañero de partido, al participar de una entrevista realizada por los periodistas Dany Alcántara, Oscar Medina y Freddy Sandoval, durante el programa matutino Hoy Mismo, el cual se transmite de lunes a viernes por la planta televisora de Color Visión.

Asimismo indicó que todos los que son leonelístas enfermos debieron marcharse del partido, hacia La Fuerza del Pueblo.

“Yo creo que como hizo Víctor Díaz, y como Luis Manuel Bonetti, todos los que son leonelístas enfermos debieron de haberlo acompañado”, acotó.

El miembro del PLD dijo además que no le importa si el Comité Político de su partido asimila o no la presencia de Bautista dentro de la organización morada.

“Honestamente lo digo. A mí me importa que el Comité Político lo asimile, lo deje ahí o a otro, a mi esa vaina no me importa”.

Al ser preguntado sobre la figura de candidato a senador por la provincia de Espaillat, José Rafael Vargas, dijo que este es de otra estirpe y que no quería adentrarse en otras cosas.

“José Rafael Vargas es otra cosa, es de otra estirpe, no me voy a entrar en detalles. Ya Leonel ganó por el acuerdo que hizo con Luis Abinader le dejaron provincias, que o gana a través del candidato suyo con el PLD o gana a través del candidato de la coalición con el PRD”.

Anuncios

Relacionado