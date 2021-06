(VIDEO) Fellito Suberví asegura que es prioridad iniciar construcción de presa en Haina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví “Fellito”, resaltó que la construcción de la presa Madrigal en Haina resolverá los problemas de distribución de agua de la ciudad en Santo Domingo por los próximos 25 años, por lo que dijo es prioridad en estos cuatro años de gestión iniciar eventualmente su construcción.

“La presa de Haina, la famosa Madrigal que se viene discutiendo desde el año 86, la tenemos como un norte en los proyectos prioritarios de esta gestión, al menos comenzar en este cuatrienio, esa va a ser la solución definitiva de los próximos 25 años”, aseguró.

Suberví emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por el comunicador Dary Terrero, en el programa La Gente Habla con Dary Terrero, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Explicó que la presa en Haina tendría 6 metros cúbicos, que brindarían al sistema 400 millones de galones de agua más, solucionando así el problema que existe con la distribución del líquido en la ciudad de Santo Domingo por al menos los próximos 25 años.

Expresó que el tema del agua en la ciudad se convertirá en un problema más serio en los próximos cinco o seis años si no se empieza a dar prioridad, y la inversión necesaria a la creación de más obras de almacenamiento, ya que el líquido es limitado y la población crece cada día.

“Mira Valdesia, a mí me cuentan que Balaguer prácticamente puso en riesgo el presupuesto nacional para hacer Valdesia, y hay de nosotros si no tuviéramos Valdesia hoy. La gente cree que tenemos problemas de agua, pero nosotros vamos a tener problemas serios si no hay almacenamientos”, manifestó.

Mencionó que existen otras propuestas que incluso tienen el atractivo de ser menos costosas, como la de traer el agua de otras ciudades, y aseguró que las están evaluando porque lo importante en estos momentos es tener a la mano una solución para el tema del abastecimiento.

