(VIDEO) Félix Portes insta al Gobierno prohibir uso armas en oficinas públicas tras asesinato de Jorge Mera

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El abogado Félix Portes, instó este martes que los funcionarios de alto nivel tengan escolta permanente y se le prohíba que personas armadas visiten oficinas públicas.

Estas declaraciones fueron a propósito del asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, quien fue impactado de varios disparos por un amigo íntimo, identificado como Miguel Cruz.

En ese sentido, dijo que el problema no son las armas de fuego, es la falta de educación, “El problema yo entiendo, que no son las armas, porque es como que yo diga que las faltas ortográficas son del lapicero. No se puede culpar el arma con relación al delito, es la persona cuando se le otorga el carnet”.

Respecto al planteamiento del jurista, los funcionarios de alta envergadura, le asignan escolta, existe un protocolo de seguridad antes de ingresar a las oficinas públicas, muchos de ellos la violentan cuando se trata de conocidos cercanos tanto parientes como amigos, como el caso del titular de Medio Ambiente.

“Algo de la seguridad falló, no es posible que una persona armada entre a un despacho de un ministro de esta categoría, por ejemplo, en la Procuraduría General de la República, ningún abogado entra sin ser requisado”, indicó el letrado en dichas instalaciones.

Portes, recomendó al presidente de la República, Luis Abinader promulgar decreto en torno al tema de seguridad.

Asimismo, el togado llamó hipócrita a los legisladores, por no aprobar un del Código Penal que no establezcas penas más drásticas, debido a que este está estancado.

“El Congreso debería aprobar que es de 1884, esas situaciones son hipocresías e incoherencias, ahora no le luce estar quejándose, por la muerte del colega Orlando, un hombre de poco hablar, decente y educado”, expresó.

Aseguró, que la pena a la que se enfrentaría él confeso asesino de una pena de 30 a 40 años, dependiendo la calificación jurídica, si es un asesinato, homicidio, si utilizó un arma ilegal, esto lo determina el Ministerio Público.

Manifestó, que el funcionario murió tratando de hacer que las leyes de medio ambiente se cumplan.

