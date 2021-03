(VIDEO) Félix Portes habla del caso Omega; así explicó como han sucedido los hechos hasta el momento

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y especialista en Derecho Penal, Félix Portes, conversó sobre el caso que le persigue al merenguero urbano Antonio Peter de la Rosa, conocido artísticamente como Omega “El Fuerte”, luego de que el pasado fin de semana quedara captado en video el momento en que se acerca a un chófer de carro público con un arma, y explicó como han sucedido los hechos hasta el momento.

Portes inició esclareciendo que asumió la defensa del mambero, y no del chofer, identificado como Sandy Rojas, como inicialmente se pensó, puesto que al llegar al mismo tiempo que él al Palacio de la Policía Nacional, los camarógrafos allí apostados asumieron que su “andaban juntos”.

“Se ha malinterpretado la situación. A mi me llamaron algunas personas que son manejadores de Omega para decirme que tenían una vista en la Policía Nacional a las 11 de la mañana y que el no podía asistir. Da la casualidad que yo entrando al Palacio de la Policía está el chofer. Los camarógrafos me ven entrado con el, y sumaron dos más dos y le dio siete”, acotó el abogado.

Las declaraciones de Portes surgieron en el marco de un a entrevista que cedió para el espacio radial El Mañanero, donde además, reveló que el arma que llevaba el intérprete de éxitos como “Chambonea”, y “Pegao'”, era un arma de electrochoque o inmovilizadora, popularmente conocido por su nombre en inglés como taser, que había sido pintada por el artista, razón por la que hubo una confusión entre las autoridades y la prensa respecto al arma que portaba.

“El no puede portar armas, el usa ese aparato y como es amarillo, el lo que hizo fue lo que pintó para hacer un bulto. Tu sabes que el dominicano vive del bulto, y si tu sacas eso en algún momento la gente va pensar que es de juguete”, añadió.

En ese sentido, el abogado condenó la orden de arresto emitida por el cuerpo del orden solicitada por violación a la ley de armas, en virtud de que Sandy Rojas, chofer de la ruta Winston Churchill, constató que no hubo amenazas ni que “El Fuerte” tenía en sus manos un arma de fuego.

“Al Ministerio Público, porque es Omega, le interesa decir que lo que se ve ahí (en el video) es un arma de fuego. El testigo idóneo es el chofer, quien dijo lo que es. Pero no hay forma de determinar porque el video es de muy baja resolución”, explicó Portes al tiempo que revelaba que Rojas no fue a poner una denuncia, sino a explicar como sucedió los hechos, requerido por las autoridades.

Respecto a su defendido, y la violación a la medida que le prohíbe portar armas, Portes explicó que “cuando tu lees la ley 631-16 no se toma en cuenta lo que es un taser ni el gas pimientas, y como no está contemplado en la lay no se puede llamar arma”.

El abogado penalista añadió que la tarde del miércoles se presentó con su defendido al Palacio de la Policía Nacional, para ser interrogado, y al llegar se sorprendió porque el artista fue arrestado.

“A el lo arrestan porque el es Omega. Cualquier ruido con relación a él se magnifica”, manifestó, al tiempo me revelar que espera el accionar del Ministerio Público previo al fin de la libertad condicional del artista, y expresó que el Ministerio Público anunció que sería revocada.

Al concluir, Portes consideró que es un exceso lo que ha sucedido, puesto el chofer expresó que no hubo amenaza ni arma de fuego, y que se espera la situación pueda tener un desenlace justo.