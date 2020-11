(VIDEO) Félix Peguero: No creo que Tatis Jr. participe en Lidom este año

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director de operaciones de béisbol de las Estrellas Orientales, Félix Peguero, expresó este jueves que no ve posibilidad alguna de que Fernando Tatis Jr. pueda participar en este torneo invernal de Lidom al considerar que el nativo de San Pedro se perfila como una de las grandes caras de los Padres de San Diego en Grandes Ligas.

“Yo no creo honestamente que sea real hablar de Fernando Tatis Jr. para participar en Lidom este año. Como hombre de béisbol y fanático me encanta ese muchacho, si yo fuera el gerente A.J. Preller yo ni pensara dejarlo jugar acá”, manifestó Peguero.

Peguero emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los cronistas deportivos Ramón Estévez y Ricardo Rodríguez, en el programa Deportes en Línea, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 9:39).

En lo referente a su relación con el torpedero de los Padres de San Diego Peguero dijo lo siguiente:

“La relaciones son decentes no es nada personal, yo he tenido contacto con Tatis Jr. igual que con su papá, he visto a su padre más de 3 o 4 veces en Juan Dolio, nosotros no tenemos nada personal, no culpo lo que hizo Tatis Jr.”, indicó.

“Nadie les va a quitar lo que ellos hicieron por el equipo, darle una corona después de tantos años. Esto fueron decisiones que se tomaron, nada personal, por el bien del equipo, y eso pasa”, aseveró.

Protocolo en el equipo

Félíx Peguero también abordó el tema del protocolo de salud dentro del equipo, indicando que “es un año totalmente diferente con este protocolo, tenemos que hacernos pruebas, hasta el domingo día inaugural tenemos que hacernos pruebas. Eso impacta los planes, cuando se tiene que preparar a un equipo”.

Asimismo, dijo que dentro de la organización se han realizado pruebas cuyos resultados han arrojado falsos positivos de positivos, lo cual asegura no les ha afectado mucho.

“Hemos corrido con la suerte de que algunos jugadores principales no hayan salido positivo, pero sabemos que puede pasar. Estamos siguiendo el protocolo de la liga un 100%”, aseveró el miembro de las Estrellas.

Igualmente, dijo que hay jugadores que necesitan participar del torneo invernal por el tema económico, ya que no jugaron en ningún lado este año por la pandemia.