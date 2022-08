(VIDEO) Félix Manuel cree género urbano está conectado a la salsa porque intérpretes adaptan frases de salseros

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El salsero Félix Manuel consideró que el género urbano en el país está conectado a la salsa porque los dembowseros de hoy adaptarían frases que se le escuchaban a grandes intérpretes del estilo tropical y que ya no están presentes.

“Ese género urbano va conectado con la salsa siempre, ellos como que han copiado un poco porque me imagino que en los tiempos que cantaban los salseros que ya no están entre nosotros como “periódico de ayer” y cosas así, son frases que hoy en día las dicen de forma diferentes los dembowseros dominicanos, pero todo va de la mano”, expresó.

Félix Manuel fue entrevistado por los comunicadores Elmer Féliz, Paloma de la Rosa y Laurie Peña, en el programa “Novedades”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

También, el intérprete de “Dos amantes” consideró que la música urbana no aplasta ningún género, y si algo se le pudiera criticar es que muchos de sus exponentes mostraría cosas que no son realidad y la juventud quiere copiar.

“Quieren hacer cosas pensando que las podrían llegar a hacer tan rápido como ellos, pero no es así, o sea yo con mi imagen, no quiero dañar a nadie, quiero que sepan que la música no es tan fácil como se ve, pero los que somos valientes seguimos en ella. Todo tiene un proceso y hay que ser también muy educado para esto, si no lo eres te guayaste”, aconsejó.

“No me amenaces”

Al hablar del tema que se encuentra promocionando en estos momentos, “No me amenaces”, Félix Manuel contó que la canción de la autoría de Luisa Maria Guell le encantó bastante para hacerla en salsa y está muy contento con el resultado.

El intérprete de “Ahora resulta” dijo que sus canciones por lo general tienen una frase con la que la gente se siente identificada como “No me amenaces”, y manifestó sentirse muy complacido con el apoyo que está recibiendo este tema.

“Yo estoy feliz y contento porque el tema, en apenas cinco meses ya la gente me lo pide en las fiestas, lo escuchan, lo bailan, envían videítos donde yo veo a la gente muy contenta cantando unos pedacitos bien bonitos”, manifestó.

Adelantó que ya vienen trabajando en la adaptación de distintas baladas que serán lanzadas tras “No me amenaces”, porque consideran que estas canciones conectan mucho más con el público.

“Ya dentro de un tiempo vamos a comenzar a hacer canciones inéditas ya sean escritas por mí o por algunos compositores más, incluso, yo recibo a diario más de 10 canciones de compositores dominicanos para que yo incursione en ser salsas inéditas”, contó.

