(VIDEO) Fefita la Grande: “Yo soy una mujer seria, pero en el escenario soy una tíguera” 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La merenguera típica Manuela Josefa Cabrera Tavares, mejor conocida como Fefita la Grande, habló de la faceta sobre ella que menos conoce el público y aseguró que es una mujer tranquila, hogareña y seria, pero en el escenario es “una tíguera” porque ama su trabajo y no viviría nunca sin los aplausos.

“Yo soy muy positiva, vivo enamorada de una buena comida, de una ropa que me ponga, de mi casa, mi cama, mi trabajo. Amo mi trabajo, mi acordeón, mi público, los escenarios para mí son mi vida y no viviría nunca sin los aplausos y sin mi público”, manifestó.

La artista se sinceró al abrir las puertas de su casa en Santiago de los Caballeros al elenco del programa “Novedades”, Elmer Féliz, Paloma de la Rosa y Laurie Peña, y que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa completo).

La Vieja Fefa, como cariñosamente se le llama, sostuvo que la mayoría de personas no conocen cómo es en realidad porque solo se quedan con lo que ven en los escenarios, sin embargo, dijo ser alguien humilde y muy positiva porque ha pasado casi todos los dolores grandes que puede pasar una mujer.

“No tengo fortuna, no vivo para trabajar, trabajo para vivir, hago lo que me gusta, me gusta vestir bien, andar bien montada y tener lo que quiero en mi casa. El día que diga no quiero estos muebles se lo doy a la muchacha que está aquí. Yo respeto a cada persona y como piensa cada quien, pero hay gente que viven para trabajar, guardan y cuando viene a ver se queda todo”, agregó.

Amor

Tras ser preguntada sobre cómo se encuentra La Mayimba en el amor, Fefita aseguró que está muy bien y aún permanece en una relación con el empresario cibaeño Miguel Antonio Viñas, con quien se encuentra comprometida desde el 2018.

“Es muy caballeroso, muy detallista, se hincó y me dio un anillo muy bonito, estamos bien”, manifestó.

También, puntualizó que no es como la mayoría de la gente cree, de que solo le gustan los hombres jóvenes, porque también ha tenido parejas mayores, pero se debe enamorar, ya que “algo tengo que hacer en este mundo”.

Música

La intérprete de “La Chiflera” precisó que se encuentra enfocada en su trabajo, por lo que después de haber terminado una exitosa gira por Estados Unidos hace menos de un mes, se irá a representar “orgullosamente” a su país en el Festival Internacional de la Independencia que se celebrará en Nueva York.

En cuanto a la música típica, La intérprete de “Vamos hablar inglés” dijo admirar a todas las jóvenes que están incursionando ahora en la música típica, en especial las que tocan el acordeón, un instrumento que “pesa bastante y yo he cargado durante una vida”.

“Hay chicas jóvenes muy bonitas, que hacen un trabajo maravilloso con este instrumento que yo una vez cogí y solamente se hizo para hombres, después de mí llegó María, Mery Hernández y ahora hay varias mujeres que tocan acordeón pero siempre con el respeto a Fefita, siempre tiene esa dulzura para conmigo”, agregó.

También, destacó que es una cantante de música típica que desde que inició su carrera ha sabido mantenerse en el gusto de la gente y todas sus canciones se escuchan en distintas partes del mundo, y agradece a Dios por el talento que le ha dado.

“Sé lo que soy para mí país, lo que me valoran, me quieren y me respetan, en cada rincón tengo un legado y el día que Dios me lleve de esta tierra para mejor vida no sé qué va a pasar, pero siento feliz, lo que hago le gusta a la gente, aunque con una edad avanzada, todo el mundo lo sabe, soy una persona activa que tengo vida y que doy vida”, manifestó.

Actuación en “Linda”

La Mayimba contó que muchas personas hablaron a favor y en contra de haber actuado en el video musical de “Linda” de la cantante catalana Rosalía y la dominicana Tokischa, ambas intérpretes del género urbano, sin embargo, dijo haberse sentido muy afortunada por poder participar.

“Yo me siento muy afortunada porque papa Dios me ha dado una luz que prácticamente no se la ha dado a todo el mundo, hubo un respeto muy grande hacia mi persona y mi carrera. A mi me buscaron para el video, yo grabé y me pagaron, no tengo problema, pero todo bien, muy bonito, a mí me encantó”, expresó.

También señaló que esta no es la primera vez que trabaja con artistas del género urbano, y aunque dijo que hay cosas que no le parecen bien dentro de ese estilo de música, no es quién para criticar a nadie.

Además, dejó claro que le gusta mucho la actuación y se siente contentísima de que los productores se fijen en ella, razón por la cual ya ha actuado en 9 películas y manifestó que su sueño es poder actuar en una telenovela.

Memes

Al hablar de los chistes que hace la gente en las redes sociales sobre su edad, Fefita aseguró que también se los goza, aunque algunos “se pasan de la raya”, y no entiende cómo es que pueden insistir tanto con lo mismo.

“En una ocasión estaba de gira en Europa, fui a Génova a realizar una presentación y allí dizque hay una casa donde vivió Colón y un día andaba en la calle con mi manager y mi seguridad y una persona me dijo, pero tú eres Fefita la Grande y de una vez saltó otro, ven para que conozcas la casa de tu novio y digo yo, ¿cuál novio?, y dice él, Colón. Todo lo que tenga 300 o 400 años es de Fefita”, contó riendo.

Relacionado