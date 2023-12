(VIDEO) Fefita La Grande pide respeto para el acordeón

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- La Reina de la música típica dominicana, Fefita La Grande, hizo un llamado a los nuevos exponentes de ese género musical que se alejen de la vulgaridad y rindan tributo al acordeón como instrumento que representa a los dominicanos en todo el mundo.

“Yo tengo mi estilo propio, soy original, no tengo copia. Solo me cuesta decirles a los músicos típicos, yo hablo en nombre de todos y digo que ese instrumento que se llama acordeón, debe ser respetado en República Dominicana, porque en todas las partes que vamos el acordeón es que nos representa como dominicanos. El acordeón merece ser respetado” sostuvo Fefita La Grande al ser entrevistada por Moisés González del periódico digital y programa de televisión Despertar Nacional.

En ese sentido, Manuela Josefa Cabrera Taveras (por su nombre de pila) coincidió con lo expresado con directores de las escuelas de música típica que convergen en el país, que condenan el recurso de la vulgaridad en el merengue típico, que vienen realizando algunos exponentes de la nueva generación y otros con más tiempo en el género, al tiempo de que incrementarán la formación sobre la identidad del ritmo entre sus estudiantes, que representan el relevo generacional.

Fefita se refirió también al reconocimiento que le hizo el Senado la República por su trascendental carrera artística y sus aportes a la cultura dominicana.

“Estoy muy contenta con ese reconocimiento, para mí fue un gran honor y un gran placer compartir con el presidente del Senado y los invitados especiales, estoy muy contenta y muy feliz. Y si deben hacer alguna cosa es ahora, porque tu entenderás, no va ser ahora, pero un día no voy a estar, y la gente va querer hacer cosas cuando ya yo no este. Oiga, lo que me vayan a dar, que me lo den ahora”, dijo.