VIDEO: Federación de Hockey quiere relanzarse, pero no tiene los fondos para subsistir

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de varios escándalos en medios de comunicación, acusaciones sin fundamentos, retraso de pagos a los empleados y dimes y diretes entre “directivos”, la Federación Dominicana de Hockey sobre Césped quiere operar de manera normal, sin embargo, no tienen fondos suficientes, por lo que apelan al Ministerio de Deportes.

A finales de mayo se efectuó una asamblea extraordinaria en que se expusieron las posiciones de las partes a una comisión integrada por la Confederación Panamericana, el Comité Olímpico Dominicano y el Ministerio de Deportes donde se ratificó de forma unánime a la directiva que preside Miguel Hernández.

“Ya estamos operando, pero no como queremos. No tenemos luz, ni teléfono, ni internet, pero sé que las cosas se van a normalizar…creemos que el Ministerio de Deportes nos va apoyar”, explica Hernández, quien tomó posesión en el 2017, luego de la muerte de su mentor, Rafael Sosa (Sosita).

“Queremos iniciar con una reestructuración en la Federación de Hockey. Luego de tantos problemas entre personas que han querido hacernos daño, queremos resurgir”, agrega el abogado y político, quien fuera junto a Sosita uno de los fundadores de la federación.

“Estamos trabajando humanamente y sabemos que tenemos el potencial se echar adelante como institución”, sostuvo.

Luego de varios meses de incertidumbre, el Miderec le retuvo los fondos a la federación por un buen tiempo, por lo que la nueva directiva espera que eso se solucione.

“Es que tenemos cuantiosas deudas con suplidores, empleados, personas que lamentablemente han sido lacerados con este proceso, pero que no tienen culpa”, subrayó.

Aunque están retenidos, la federación percibe 300 mil pesos para temas administrativos.

Actualmente, tiene nueve asociaciones incorporadas y otras en proceso: figuran las de Santiago, San Pedro, Hayo Mayor, La Romana, Valverde, San Cristóbal, Puerto Plata, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez.

“A pesar de las precariedades, las asociaciones nunca se pararon”, aclara Hernández. “Queremos presentar al deporte de hockey en los Juegos Escolares, a celebrarse en noviembre de este año”, añadió.

“Tenemos en agenda reunirnos con el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, porque queremos introducir el hockey en las escuelas, a propósito de la tanda extendida”, dijo.

Empero, todo esto amerita recursos. “Para el fomento y desarrollo necesitamos utilería, sin eso no podemos subsistir”, añade.

“El hockey va bien en el país, hay simpatía. Tenemos un acuerdo con la UASD para un programa piloto, con unos 600 atletas”, acotó.

Lamentablemente, el hockey dominicano está muy bajo en el ranking panamericano, pues los problemas que han enfrentado entre bandos han mermado.

“No me han dejado trabajar”, sostiene. “En el 2020 hay elecciones, no sabemos si seguimos o no, pero la verdad es que no he podido trabajar”, dijo.

Edwin Rodríguez (en la parte financiera) y Franklin Núñez (en la técnica) son los veedores con voz y voto, por lo que en este proceso la federación sigue en supervisión. Cada gasto que haya que hacer o evento a asistir tendrá que contar con el aval de este dúo.

El primer presidente de la institución fue Radhamés Tavárez, hoy presidente de la Federación de Natación.

Sosita, por su parte tenía 12 años como presidente cuando lamentablemente sufrió un infarto.

En el mes de febrero de este año, un grupo opuesto al presidente Hernández “intervino” la Federación, al tomar control de sus oficinas instaladas en el Parque del Este.

La intervención del orden se produjo luego de que un nuevo comité ejecutivo encabezado por Cristóbal Francisco Ventura, primer vicepresidente, escogido como nuevo presidente de acuerdo con la asamblea, fueran asumir el control, pero fueron impedidos por allegados al actual incumbente.

