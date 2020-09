(VIDEO) Fausto Mata: “Santiago Matías es una lacra”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El humorista dominicano, Fausto Mata, conocido artísticamente como Boca de Piano, calificó a Santiago Matías como “lacra”, bajo el marco de una entrevista realizada por el periodista José Peguero.

En el canal de YouTube, “Las Exclusivas de José Peguero”, el humorista declaró que quien conduce el espacio Alofoke Radio Show, “es un generador de mentes vacías, de la mediocridad, y de las lacras que están accionando”.

A su calificación, Matias declaró a través de su cuenta de Twitter, que durante la entrevista, Fausto se encontraba bajo las influencias del alcohol.

Fausto Mata estaba borracho en la entrevista de @josepeguero — Santiago Matias (@matiasgarciard) September 4, 2020

La pasada semana, Mata declaró públicamente que si algo le sucedía en el quehacer de su vida cotidiana culparía a Santiago Matías. “Si me pasa algo yo culpo a Santiago Matías porque está difamándome y colocando palabras en mi boca que yo no he dicho.”, expresó al momento que revelaba que esta recibiendo amenazas de muerte y que teme por su vida.

“Yo tengo que andar con un chaleco anti balas, no puedo sentarme de espaldas en ningún sitio, y solo porque cuestione las letras de la música urbana”, le confesó Mata a José Peguero, y aseguró sentirse arrepentido de afirmar que la referida música, tiene ribete de delincuencia.

Los ánimos entre Fausto Mata y Santiago Matías se caldearon, cuando el comediante fue invitado a debatir el contenido de las canciones del género urbano dominicano, al programa que conduce Matías “Alofoke Radio Show”, y expresó que el género está plagado de delincuentes y las letras de sus canciones incitan a los menores de edad a querer crear un mundo de fantasía construido sobre riquezas ilícitas.

Las opiniones del humorista, ha generado opiniones encontradas a favor y en contra. Una de las figuras públicas que se ha expresado sobre el hecho, fue el abogado dominicano, Félix Portes, quien a través de un tuit cuestionó la relevancia nacional de Mata para emitir opiniones de este tipo.

¿Pero quién es Fausto Mata? ¿Qué relevancia nacional tienen sus opiniones? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Felix Portes (@FelixPortes) September 4, 2020