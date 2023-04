(VIDEO) Fausto Mata revela no dura más de dos meses con una pareja

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El humorista y actor Fausto Mata reveló los errores que cometió en su matrimonio y detalló parte de lo que está viviendo de manera sentimental después del divorcio, en la que aparentemente no ha tenido la mejor de las suertes, por lo cual se define como una persona herida.

Durante una entrevista en el programa “Finanzas con Humor”, Mata aplaudió la decisión de su exesposa de ponerle “el no” y sacarlo de la casa luego de haberse ido “por el lado de la fantasía” y ser “el perro de la relación” mientras ella cuidaba de los hijos de ambos.

“¿Por qué me sacaron de mi casa? Porque mi mujer es muy inteligente, la mujer inteligente si el hombre no sirve tiene que darle para afuera”, sostuvo Mata.

Agregó que, “Yo me fui por el lado de la fantasía, me lleve de la movie: Fausto Mata el de la película, Fausto Mata el de los Soberanos, Fausto Mata. Me llevé de eso, entonces el grupo de tigre atrás diciéndome: ‘tú eres el mejor, tú eres el número uno, tú eres el número uno’. Mira, y me fui por ahí y mis hijos por allá criándose por allá con la madre, gracias a Dios que es una buena madre, y yo por este lado”.

Asimismo, el actor contó que “donde yo he ido brincando, hasta ahora no ha valido la pena… a mí no me dura una pareja dos meses” y que “si la madre de mis hijos me dice que vuelva, yo vuelvo”, pues entiende que “en la calle no hay nada”.

Se recuerda que “Boca de Piano” fue captado junto a una novia de origen extranjero con la que había tenido un romance en 2017, además de la pareja que mostró públicamente en noviembre de 2020 y con la que en enero de 2021 dijo haber terminado.

Mata se habría separado de su esposa en 2016 por acuerdo mutuo.

