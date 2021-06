(VIDEO) Fausto Mata: No soy completamente exitoso porque no supe mantener una familia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor y humorista Fausto Mata manifestó que no es una persona completamente exitosa porque no pudo mantener una familia unida, ya que no valoró lo que tenía en el momento y se dejó llevar de la efervescencia de su carrera artística.

“Me deje llevar de ese momento, de pasar de la precariedad a tener algo, sentía que era el dueño del mundo y la galleta que me ha dado la vida me ha hecho aterrizar, pero cuando miré para atrás me di cuenta que ya no estaba mi familia”, expresó.

Mata emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la comunicadora Paloma de la Rosa en el programa “Novedades”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Dijo que su familia se alejó de él por el bienestar de ellos y aseguró que fue una idea inteligente por parte de su antigua pareja haberlo dejado, “porque una mujer no debe vivir con un hombre que no le conviene”.

Por otra parte, Mata se refirió a las personas que se inventan cosas de los artistas e indicó que la gente siempre tiene algo que decir y por lo general no es agradable, pero indicó que prefiere que hable de él porque eso significa que está avanzando.

También reconoció que hay algunas cosas de esas que se dicen que sí llegan a afectar al artista y lamentó que quienes hablan no se den cuenta que con comentarios malintencionados también pueden llegar a perjudicar el trabajo de otros.

“Yo tengo dos programas de televisión ¿ y qué cantidad de personas hay detrás de lo que nosotros podemos hacer a través de la imagen, de la comedia y del cine? Usted agrede la imagen que uno tiene, quizás quiere coger unos views y no sabe cuántas personas perjudica con eso”, señaló.

Expresó que en la actualidad existen personas que “por buscar que le moneticen un canal de Youtube comienzan a inventarse cosas” para que el artista tenga que responder o defenderse, pero considera que es mejor no decir nada para no alargar el asunto.

