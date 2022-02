(VIDEO) Farruko recibe premio Lo Nuestro a la Excelencia Urbana; genera emotivo discurso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – Sin lugar a dudas uno de los momentos más emotivos de Premio Lo Nuestro la noche del jueves fue protagonizado por el exponente urbano puertorriqueño, Carlos Efrén Reyes Rosado, mejor conocido como Farruko.

Tras una presentación musical donde interpretó éxitos como ‘Pepas’, ‘Ki’ y ‘El incomprendido’, el cantante fue galardonado con el premio Lo Nuestro a la Excelencia Urbana quien fue entregado de manos de sus hijos, ante lo que no pudo contener las lágrimas.

“Se siente grandioso, se siente glorioso. No he agarrado el premio, porque el premio fueron los que me lo dieron”, dijo visiblemente emocionado, haciendo referencia a sus hijos. “Les agradezco el reconocimiento, les agradezco el cariño por todos estos años, les agradezco por darle de comer a mi familia. Gracias por tantos momentos lindos”, añadió.

Durante su discurso, también se refirió a la situación que viven Rusia y Ucrania, “Y este momento es la excusa perfecta que voy a utilizar para no hablarles de religión, hablarles de una realidad. Este mundo cada vez se enfría más; no lo digo yo, lo dicen las noticias. Hoy en día la guerra que estamos viviendo es Rusia con Ucrania; muchos inocentes muriendo”.

El artista aprovechó para aclarar que no se retira de la música, aunque aseguró que se encuentra en un proceso de transición para mostrarle al público su mejor versión. Muestra del cambio en su carrera es su más reciente tema cristiano ‘Gracias’, el cual también interpretó en los premios junto a Pedro Capó.

El pasado 12 de febrero, Farruko causó controversia en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que pide perdón por sus letras y predica la palabra de Dios durante un concierto en Miami. “Hoy día puedo decir que Dios está bregando conmigo”, dijo en ese momento.

Relacionado