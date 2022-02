(VIDEO) Farruko adelanta un nuevo tema cristiano: “Bendición y gracia”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO RICO.- El reconocido intérprete puertorriqueño de música urbana Carlos Efrén Reyes Rosado mejor conocido como “Farruko” realizó este miércoles un adelanto de su nuevo tema cristiano “Bendición y gracia”.

En un vídeo colgado en su cuenta de Instagram indicó que “acaba de empezar la etapa más linda de mi carrera” y agradeció al cantautor por hacerlo parte del tema “que cae como anillo al dedo en estos momentos sí hicimos historia, con calma, con Dios por delante nos espera más”.

El pasado sábado Farruko pidió perdón por las letras de algunas de sus canciones y proclamó su conversión religiosa, durante una sorprendente predicación en un concierto que despertó controversia en redes sociales.

“Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (…) No me siento orgulloso de eso”, dijo el artista durante su actuación anoche en el FTX Arena de Miami, que muchos internautas compararon con “una misa”.

Durante el concierto, sonó su famosa canción “Pepas” (2021), que habla del consumo de drogas para disfrutar de la noche en las discotecas, pero Farruko no cantó la letra.

Relacionado