(VIDEO) Fanáticos buscan desde temprano boletas para el juego Licey vs Águilas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Fanáticos acudieron la tarde de este lunes al estadio Quisqueya Juan Marichal para adquirir con tiempo sus boletas del juego entre los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas, que se efectuará esta noche a la 7:15.

“Nosotros estamos aquí temprano en el estadio Quisqueya porque hoy se enfrentan Licey y Águilas, por lo cual ya compramos la boletas porque ahorita se ponen muy cara y se escasean”, manifestó un liceísta, que no ofreció su nombre.

Otro apasionado por el equipo azul, que no se identificó, dijo esperar que no persista la lluvia para que no se suspenda el juego, ya que vino desde la provincia Sánchez Ramírez para presenciarlo.

Los hombres simpatizantes del Licey y las damas de las Águilas, que vinieron al Distrito Nacional desde el municipio de Cotuí, aseguraron que su equipo ganaría.

Se recuerda que este lunes se reanuda el Round Robin de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) y que los lanzadores cubanos Raúl Valdés y Roenis Elías serán los abridores del enfrentamiento entre el Licey y las Águilas.

La serie entre ambos está empatada a una victoria por bando.

