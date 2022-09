(VIDEO) Familiares no creen su pariente se haya suicidado tras herir a su jefe en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Familiares del fallecido Rafael Antonio Parra alias “El Ciego”, quien trabajaba en una gomera en Elegido en Santiago, solicitaron a las autoridades investigar su muerte ya que consideran imposible que su pariente se haya quitado la vida en el establecimiento, luego de haber herido a su jefe.

Luis Manuel Parra, hermano del occiso, explicó que “dicen que él hirió uno y se quitó la vida, pero yo le voy a decir a la sociedad, la gente que lo conoce sabe que él no iba a hacer eso, era un hombre sumamente trabajador y serio”.

Dijo que el conflicto surgió porque el occiso tenía más de 30 años trabajando para la empresa sin ningún tipo de beneficios, por lo que había solicitado se respetaran sus derechos y que los propietarios hicieron caso omiso.

“El problema viene porque él duró 30 y pico de años trabajando con ese elemento y él no tenía vacaciones, no tenía liquidación y le estaba reclamando a su patrón de que quería su dinero, él nunca le dio nada y siempre lo vivía chantajeando y siempre lo vivía tironeando, como el hermano mío era una gente trabajadora siempre vivía aguantando”, expresó.

De su lado, la señora Yudelky Parra deploró que el señor Ricardo Rodríguez, dueño del local, tildara de loco a su pariente.

“Yo le pido a la justicia que investigue bien y que hagan justicia, porque yo creo en la justicia y le hago un llamado a que investiguen, porque no es como él dice que mi hermano era un loco, porque una gente que le dura 32 años a un patrón trabajándole ¿Es loco?, no es loco?, ¿Por qué si él sabía que era loco porque no le dio sus prestaciones?”, cuestionó.

Agregó además, que tanto el padre como el hijo se burlaban de su hermano, lo que considera injusto.

La mujer hizo un llamado a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público para que interceda con el caso.

“Mi hermano no era un pipero, no era un ladrón, mi hermano no robaba, mi hermano fue un empleado fiel y necesitamos que se haga justicia”, precisó.

Sobre el caso

El viernes pasado, próximo a las 4:00 de la tarde se informó que un empleado de la gomería hirió con un arma de fuego al hijo del propietario del negocio y luego se había quitado la vida.

El dueño del negocio testificó que Rafael Antonio Parra alias ‘El Ciego’ se desempeñaba como gomero y que intentó quitarle la vida a su hijo Ricardo Rodríguez, a quien supuestamente hirió de un disparo en el cuello.

Asimismo, manifestó que el empleado presentaba comportamientos de posibles trastornos mentales, pero que nunca mostró diferencias con él o con su hijo.

Las autoridades policiales y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses Regional Norte ( Inacif), realizaron el levantamiento y se encuentran efectuando la investigación. Hasta el momento no se han revelado los resultados de la autopsia del hombre de 54 años de edad.

Relacionado