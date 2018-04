(VÍDEO) Familiares desmienten presunto autosecuestro de chofer raptado en Haití

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Familiares desmintieron este viernes que su pariente, el chofer dominicano que presuntamente logró escapar de sus captores en Haití, haya planificado un autosecuestro como se ha estado alegando en las redes sociales.

La esposa del chofer, identificado como Kairon Antonio Peralta Rondón, manifestó ante los medios de comunicación que su esposo sería incapaz de simular su secuestro, desde hace varios días, para obtener algún beneficio económico.

“(…) Aún nosotros no sabemos nada, lo único que le digo es que no es un autosecuestro porque mi esposo no da para eso. Nosotros somos una familia trabajadora y así como estaba sufriendo él, estábamos sufriendo nosotros para que la gente ahora empiece a especular”, subrayó la pareja de Peralta Rondón, residente en Puerto Plata.

Rondón narró esta mañana que logró escapar de sus captores en el vecino país tras los presuntos malhechores haberlos dejado sin esposas porque tenía las piernas hinchadas.

Peralta hizo el relato al llegar en las primeras horas de este viernes a la provincia Dajabón.

Agregó que sus captores eran cuatro y que en todo momento le dijeron que no se preocupara porque no le pasaría nada, sin embargo, según confirmó, vivió momentos de tensión y terror debido a que a cada instante le ponían pistolas en la cabeza y amenazaban con matarlo.

De acuerdo a informaciones difundidas, los captores reclamaban el pago de 50 mil dólares para dejarlo en libertad.

En tanto, el cónsul dominicano de Juana Méndez en Haití, Francisco Gustavo Lembert Canó, dijo que Kairon Antonio Peralta vino por sus propios pies y que al entrevistarlo este les explicó que caminó seis kilómetros aproximadamente hasta encontrar un chofer que hablaba español y lo “encaminara”, “luego caminó varios kilómetros más y halló un motoconcho que lo trajo hasta la fiscalía (en Dajabón)”.

Dijo que las autoridades actuantes en este caso, están satisfechas de que Peralta Rondón este “bueno y salvo” y que tras ser atendido por un médico se determinó que está en óptimas condiciones.

Añadió que seguirán investigando para esclarecer este hecho.

