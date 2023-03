(VIDEO) Familiares de víctima agredida por hermano piden no sea dejado en libertad

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El próximo lunes 6 del presente mes, será la audiencia final de un hombre que hirió gravemente hace tres años a su hermano de 86 años de edad, en la ciudad de Santiago.

José María de Jesús Rodríguez, hijo de la víctima, explicó que el agresor Juan de Jesús Rodríguez, hirió con un objeto punzante a su padre, Juan Ramón Rodríguez, causándole múltiples heridas en el rostro.

Indicó, que el atacante es 25 años menor que el afectado, que la justicia le impuso libertad provisional y orden de alejamiento, pero que este ha estado merodeando la zona y llamando vía telefónica a la casa.

“El ya hizo una llamada aquí a la casa, que no puede hacerla, y me han dicho que lo han visto en la avenida por ahí afuera y nosotros ese hombre no lo queremos suelto, porque sabemos que es peligroso, porque él amenazó con anticipación lo que iba hacer y lo hizo. Sabemos que el hombre cumple sus amenazas”, expresó Rodríguez.

Manifestó que el conflicto surgió producto que el envejeciente le hacía reclamados por la cantidad de perros que tenía en el hogar sin ofrecerle las atenciones adecuadas.

“Él fue deportado de los Estados Unidos y nosotros le dimos alojamiento aquí en la casa, nos la lleno de perros y mira lo que terminó haciendo porque papá le reclamaba por los perros, era lo único”

El hombre teme que su tío sea dejado en total libertad y ataque nuevamente a su padre, quien actualmente sufre de Alzheimer.

