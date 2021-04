(VIDEO) Familiares de pareja asesinada califican como una burla decir hecho se produjo por robo de pasola  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Familiares de la pareja asesinada por miembros de la Policía Nacional en Villa Altagracia, calificaron este miércoles como una burla los pronunciamientos del director de la institución, Edward Sánchez González, de que los agentes actuaron de tal manera porque esperaban a los ladrones de una pasola.

Al acudir a la fiscalía de Villa Altagracia donde está previsto el conocimiento de la medida de coerción contra los seis imputados en la muerte de Elizabeth Muñoz y Joel Díaz, los parientes abogaron porque el caso sea investigado a profundidad y se haga justicia “caiga quien caiga”.

“Eso no fue por una pasola, eso no se lo cree nadie, que digan la realidad, nos duele a nosotros que abusen del dolor ajeno, que digan que fue por una pasola, eso es una burla”, sostuvo Sandra Reyes, madrasta de Díaz.

De su lado, Marino Antonio Muñoz, padre de Elizabeth dijo que es insólito al oído del pueblo dominicano decir que el crimen ocurrió por el robo de una pasola.

“Eso no es creíble para nadie. Usted le puede decir esto a personas que no tengan grado académico ninguno, mira mataron una gente porque venían siguiendo una pasola, eso no está en los oídos de nadie, eso como que hace daño en el oído escucharlo”, sostuvo Muñoz.

Dijo que a su hija y esposo le dispararon como si hubieran sido los delincuentes más grandes de la tierra, dando al traste con las personas equivocadas.

Muños reveló que formalizó la querella ante la fiscalía y clamó de que por el hecho se haga justicia.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Villa Altagracia conoce este miércoles las medidas de coerción contra los exagentes, por la muerte de Eliza Muñoz y Joel Díaz.

Los imputados, que fueron cancelados de la institución, son Victorino Reyes Navarro (segundo teniente), Domingo Perdomo Reyes (sargento), Norquis Rodríguez Jiménez (cabo), Ángel de Los Santos (cabo), así como contra los rasos Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís.