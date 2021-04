(VIDEO) Familiares de ocupantes jepeta arrastradas por río, niegan fueran rescatados por comunidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO RODRÍGUEZ. -Familiares de las personas que viajaban en la jepeta negra que fue arrastrada por el río en esta ciudad, narraron este lunes cómo supuestamente ocurrió el hecho y desmintieron que la comunidad fue quien salvó la vida de sus parientes.

Oneyda Lora, madre de uno de los que estaban en el vehículo, describió como “una cosa terrible, una cosa inolvidable”, al asegurar que cuando se enteró del hecho dio a su hijo y a su nieto por perdidos.

Reconoció que fue una imprudencia de ellos desafiar el río.

“Dichosos. De 100 se salvan dos, que vayan por ese río. El río es profundo y caudaloso”, expresó.

Narró que sus parientes le contaron que se habían dado por perdidos al ser arrastrados por el agua.

“Suerte a Dios, a una piedra me dice el niño, que ellos se atajaron en la piedra, pero cuando él vio que se atajaron en la piedra, él lo que pensó fue salir de la jepeta para salvar a su papá, y él se tiró por encima del chófer”, expresó refiriéndose a los detalles que les ha contado su nieto.

Agregó “y cuando se tiró encima del chófer que él nadó, agarró una goma, se subió a la capota, le dio a la capota, para que oyeran que él estaba ahí todavía vivo”.

Explicó que “él dice que con el puñito, que está hasta cortado, le dio y le dio y rompió el cristal. El fue que salvó a los demás”.

Aseguró que el niño le hizo una grieta a la jepeta, y fue por ahí donde salieron los demás.

Dijo que “no fue los comunitarios como dicen, fue el niño que los rescató”.

Informó que solo la esposa de su hijo resultó golpeada.

Expresó que no han podido dormir, “mi hijo tiene pánico, dice que siente la guagua moviéndose en la cama”.

Los datos ofrecidos por la señora Oneyda Lora, fueron rectificados por María García, identificada como hermana de uno de los que andaban en la jepeta.

García agregó que el niño se convirtió en un héroe

“Porque mira, él pensó y dijo no voy a dejar morir ni a mi mamá, ni a mi madrastra, ni a mi papá. Entonces él lo que hizo fue que cuando vio que el conductor abrió el cristal de alante, él se taró. cuando se tiró al agua él lo que pensó fue la corriente me va a llevar, me voy a agarrar de lo que sea y se agarró de una goma. entonces ahí , suerte a Dios que la jepeta tiene como unos agarraderos arriba y de ahí él subió”, narró García.

También expresó que según versiones, el chófer ya había cruzado ese río en otras ocasiones.

Informaron que dentro del vehículo iban seis personas.

