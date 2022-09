(VIDEO) Familiares de mujer quemada en Santiago dicen ser amenazados para que retiren denuncia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Familiares de mujer que murió tras ser quemada en un establecimiento de una banca de lotería en Santiago, denunciaron que el padre del presunto autor del hecho se encuentra amenazándolos para que retiren la denuncia.

Yudelka Campos Vásquez hermana de la fallecida, explicó que la audiencia del pasado primero de septiembre fue aplazada para el tres de octubre y que al retornar del proceso el padre de Wilbert Joel Cruz Espinal, supuesto responsable, amenazó al esposo de la víctima para que éste retirara la querella en su contra.

“Cuando llegamos de la audiencia el papá de uno de los acusados (de Wilbert) vino a amenazar el papá del niño allá, él vive solo allá, que él no fue que lo hizo, que la querella tiene que quitársela”, testificó Campos.

La mujer subrayó que a su entender un familiar de un malhechor que se encuentre en procesos legales no puede en ningún momento buscar o intentar conversar con los parientes de la víctima.

“Nosotros queremos anunciar que cualquier cosa que nos pase a nosotros, a la familia de Yokasty Campos Vásquez, él es responsable, porque si usted está en justicia con una gente, usted no puede en ningún momento pasar palabras con esa gente y menos ir a la casa abusar, porque cuando paso el hecho el andaba prófugo porque el papá le busco 200 mil pesos para que huyera”, dijo.

Agregó también que al momento de Cruz Espinal ser apresado por las autoridades policiales este se encontraba asaltando otras bancas de loterías por lo que se le disparó en varias ocasiones. “A él lo agarraron en otro caso, en otra banca atracando y le dieron tres tiros”.

Miguelina Francisca Vásquez madre de la occisa expresó “Yo lo que quiero es justicia, tanto Harry que compró la gasolina como Wilbert que quemó a mi hija. Ellos no me van a devolver mi hija, yo le pido a Dios que me de valor”.

La señora reiteró que se encontraban siendo amenazados y que lamentaba mucho que su nieto haya quedado en la orfandad.

“Ellos nos están amenazando, en vez de nosotros estar en contra de ellos, son ellos a nosotros porque ellos saben que Wilbert me quitó a mi hija del medio, más ese niño que dejó también, a la hora que ese niño crezca, yo no sé qué le diré a su hijo”, sostuvo.

Sobre el caso

El 11 de febrero del 2019 mientras Yokasty Campos se encontraba en sus funciones laborales, asaltantes intentaron entrar a robar al establecimiento, pero esta logró impedirlo cerrando las puertas.

Minutos más tarde los individuos se marcharon y retornaron al comercio incendiando y golpeando a la joven.

La mujer de 30 años, que durante siete meses batalló por su vida, fue sometida a más de 30 cirugías reconstructivas ya que sufrió quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo y rostro lo que causaron su muerte el 18 de septiembre de ese año.

