(VIDEO) Familiares de mujer desaparecida en La Vega denuncian esposo la anda buscando para matarla

La señora Bienvenida Blanco, residente en La Vega, denunció este miércoles que el esposo de su hija, Deyanira Gómez, amenazó con matarla luego de que supuestamente le propinara una golpiza y esta se marchara con rumbo desconocido. La mujer asegura que su hija, Yaniri Gómez, recibió una fuerte paliza por parte de su pareja conocido solo como Kiko, por lo que ella abandono la vivienda que ambos compartían en la localidad de Las Maras, en la provincia antes mencionada. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord