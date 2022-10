(VIDEO) Familiares de hombre supuestamente herido por PN alegan Fiscalía y MP no han accionado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Abogados y familiares se mostraron indignados este lunes porque a 15 días de que agentes de la Policía Nacional supuestamente hirieran de gravemente un joven en Buenos Aires, el Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago presuntamente no han accionado en contra de la uniformada.

El abogado Remberto Báez expresó que “Es lamentable, hoy nos encontramos junto a una comisión de los derechos humanos, real y efectivamente ha sido una violación infraganti a los derechos humanos de Luis Carlos, lamentablemente la Fiscalía todavía no ha accionado, no ha hecho nada, no ha presentado la querella formal y hoy estamos aquí tratando de que se haga justicia en ese caso”.

El representante legal también sostuvo que los responsables fueron trasladados de demarcación.

Por su parte, Mirta María Belliar explicó que su hijo, Luis Carlos González se encuentra en situaciones críticas de salud que ha sido intervenido en cuatro ocasiones para procesos quirúrgicos y que fue trasladado del centro donde se encontraba.

“No era justo que porque él le dijera párense para ayudarla, me le dieran un tiro”, dijo al narrar su versión de los hechos.

Sobre el caso

De acuerdo a las informaciones recabas hasta el momento, un disparo impacto a González, cuando intentaban ayudar a Perla Guzmán quien se encontraba al borde de caerse de la camioneta de PN.

