(VIDEO) Familiares de Emely Peguero Acosta acusan a una “amiguita” ser cómplice del matador

EL NUEVO DIARIO SANTO DOMINGO. – La madre de la menor Emely Peguero Acosta, de 16años, muerta a tiros por un hombre de 26, demandó de las autoridades policiales investigar a la amiga de la adolescente, quien supuestamente la llevó a la casa del matador. Tirsa Evelis Acosta dijo que “hay algo raro” ya que la amiguita la fue a buscar a su casa para llevarla donde el agresor. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD