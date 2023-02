(VIDEO) Familiares de abogado asesinado en Santiago dicen en su carrera no había tenido problemas con nadie

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Familiares del abogado encontrado asesinado con heridas de bala y quemaduras en su cuerpo en Santiago, afirman que según rumores el fallecido había tenido conflictos con una persona.

Erasmo Zarzuela, hermano del occiso, dijo a la prensa que están a la espera de los resultados de autopsia por lo que quieren evitar dar todo tipo de declaraciones que pueda entorpecer la investigación judicial.

Al preguntársele si sospechaba de alguien en específico apuntó “Hay una suposición de que habían pasado una eventualidad con una persona, pero nosotros como familia no queremos adelantarnos. No vamos a acusar a nadie hasta que la Policía tenga una realidad de lo que en realidad ha pasado. No nos queremos adelantar”.

Dijo, que veía poco a su pariente por la cantidad de obligaciones que demandaban su profesión.

“Nosotros nos enteramos a través de una nota de voz que le enviaron a un amigo nuestro, porque como él vive en la ciudad y él vivía aquí en Santiago (Freddy) lo veíamos eventualmente porque siempre tenía muchas ocupaciones aquí”, explicó.

Agregó, que el fallecido en toda su carrera nunca había tenido conflictos con nadie.

“Nosotros no teníamos conocimiento de que le habría pasado eso, porque Freddy es de la promoción del año 1985 y tenía muchos años ejerciendo la profesión de abogado y nunca se encontró en ningún tipo de problemas”, puntualizó.

Relacionado