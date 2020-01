(VIDEO) Familia Rosario vuelve a sucursal Banco de Reservas en la Churchill para exigir supuesta herencia

View this post on Instagram

de Reservas en la Churchill para exigir supuesta herencia EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Supuestos miembros de la familia Rosario volvieron a realizar una manifestación en la sucursal del Banco de Reservas de la avenida Winston Churchill, a fin de demandar el desembolso de una alegada herencia. Los manifestantes indicaron que tienen pruebas y han rastreado las cuentas de donde, supuestamente, se desembolsaron los presuntos fondos en el país. “Nosotros sabemos que (el dinero) está aquí, no estamos delirando”. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord