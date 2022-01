(VIDEO) Familia de Yuniol Ramírez sostiene hay contubernio entre fiscal de Distrito, juez de Instrucción y MP

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ramón Ramírez, hermano del asesinado abogado Yuniol Ramírez, reiteró que se retiraron del proceso judicial que siguen los implicados en ese crimen porque habría contubernio entre la fiscal de Distrito, el juez de la Instrucción en ese entonces y el mismo Ministerio Público que investigó el caso.

“La decepción grande de nosotros viene cuando este nuevo Ministerio Público no reformula la acusación, no profundiza, y a parte de eso dice que no va a usar los interrogatorios de Argenis ni nada, válido toda la acusación corrupta, encubridora de Rosalba Ramos y Olga Diná, la dejó igualita”, expresó el también jurista.

El abogado fue entrevistado por los comunicadores Mariano Abreu y Edward Ramírez, en el programa “Enfrentados”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 20:59).

En ese sentido, indicó que el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, como encargado del caso “lo dejó igualito y no lo reformuló”.

“Nosotros teníamos la esperanza de que esa acusación se reformulara, se investigara con profundidad y se imputaran esas personas en el asesinato que Rosalba Ramos y Olga Diná sacaron, pero lo dejaron igual”, manifestó.

También, aseguró que la familia de Yuniol nunca estará de acuerdo con esta acusación que desde el inicio ha sido “corrupta, encubridora y llena de impunidad, tenemos cuatro años peleando con eso.

Sostuvo que desde el inicio de la acusación las fiscales Olga Diná y Rosalba Ramos supuestamente pusieron que los tres principales autores del crimen participaron por corrupción y soborno, y a los otros, que también habrían participado fueron los incriminados del asesinato.

“¿A quién le interesaba la muerte de Yuniol, a Argenis? no creo, le interesaba a Rivas que era el director de la OMSA, le interesaba a Santana Zorrilla, que era el suplidor de la OMSA y al Coronel Faustino que era el financiero”, señaló.

Explicó que ya no hay tiempo para que la acusación se reformule porque ya hay un juicio de fondo, pero pudieran hacer nuevas imputaciones, aunque dijo no tener esperanzas de que se hagan.

Ramírez agregó, además, que el Gobierno se ha hecho de la vista gorda con el caso del catedrático, y sobre todo, porque en el Ministerio Público se encontraría “toda la estructura que hacía las diabluras en la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez”.

Relacionado