(VIDEO) Falta de cupo en las escuelas enfrenta a legisladores de la oposición y del oficialismo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Radhamés Camacho, pidió este jueves que el ministro de Educación, Ángel Hernández, le dé una explicación al país sobre las deficiencias de aulas y planteles escolares que ponen el riesgo el inicio del nuevo año escolar, por la falta de cupos para los estudiantes.

Camacho manifestó que en los gobiernos que encabezó el expresidente de la República, Danilo Medina, se construyeron más de dos mil escuelas y que dejó cientos de centros terminados en más de un 80 %, razón por la cual el Ministerio debe explicar el porqué de las faltas de cupos.

«Eso es hacerle un monumento a la ineficiencia, la ineptitud y un aporte a echar hacía atrás los avances en educación», apuntó Camacho.

Radhamés Camacho, también criticó la medida anunciada por el Gobierno de entregar dinero a los padres que tengan hijos en las escuelas, «óiganme, es como que está actuando sin planes, es que está actuando como que vino de marte que no conoce la realidad de la República Dominicana».

Estás declaraciones del expresidente de la ADP encontraron las respuestas del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, quien manifestó que uno de los grandes problemas a nivel de educación que encontró el actual Gobierno, fueron precisamente la gran cantidad de escuelas, cuyos trabajos fueron paralizados por problemas de presupuesto.

«Se presupuestó una escuela en 100 pesos y se han invertido 200 y no se ha terminado para ponerles un ejemplo. Y hay entonces un problema legal, que tú no puedes quitarle la escuela a quien se le ha sido adjudicada que tienen deudas contraídas que no ha podido terminarla y eso se ha tenido que trabajar fuertemente para romper con eso», explicó Cedeño.

Sobre los rumores de que la falta de espacio en las escuelas públicas en distintas partes del país, se debe a la gran cantidad de niños de nacionalidad haitiana que están inscritos, el diputado dijo que la educación es un derecho universal y que en el país no se puede implantar un programa de segregación racial.

Asimismo, agregó que «aquí tenemos una realidad en República Dominicana que es una gran cantidad de inmigrantes haitianos legales e ilegales y el derecho y acceso a la educación es un derecho universal para todas las personas».

Dijo además, que si bien es cierto que esta situación puede afectar a la población dominicana, también engrandece al país por respetar los derechos fundamentales de los seres humanos.

De su lado, el diputado del partido Frente Amplio, Juan Dionicio Restituyo, calificó como un acto de irresponsabilidad que se quiera utilizar el tema haitiano para cubrir las deficiencias que tiene el sistema educativo en el país.

Asimismo dijo, que la educación es un derecho universal y por tanto no se le puede negar a nadie. «La pregunta es, ¿por qué hay niños haitianos en la República Dominicana?, hagámonos la pregunta correcta, ¿por qué hay niños haitianos en República Dominicana?; ¿porque se la ha permitido venir?«, sostuvo Restituyo.

En tanto el diputado del partido Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, criticó que a tres años de gestión de Gobierno se sigan utilizando temas como la pandemia del covid-19, los conflictos geopolíticos en el ámbito internacional y culpar a los anteriores gobiernos, como excusas para no darle solución a los problemas que atraviesa el sistema educativo del país.

De acuerdo a lo anunciado por el Consejo Nacional de Educación, el inicio de la docencia para el año escolar 2023-2024, está prevista para el 28 de agosto de este año, pero la falta de espacio para los estudiantes es un tema de preocupación para algunos legisladores, que demandan de las autoridades educativas una solución.

