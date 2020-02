(VIDEO) Fallece joven transexual tras inyectarse sustancia para aumentarse los gluteos

View this post on Instagram

Declaraciones de allegados del joven transexual que murió tras realizársele una cirugía estética. Murió en Santo Domingo pero era nativo de San Francisco de Macorís. La víctima fue identificado como Sabino Sosa Valenciano, mejor conocido como Willianny, de 26 años. #elnuevodiariord Video cortesía de Maximo Peralta.