(VIDEO) Fallece futbolista en pleno partido tras chocar contra rival

EL NUEVO DIARIO, NIGERIA.- El jugador Chineme Martins, del club de Nasarawa United, perdió la vida mitad del juego tras chocar con un futbolista del Katsina United, durante el partido de fútbol de la Liga Premier de Nigeria, informaron medios locales este martes.

Los médicos de ambos equipos intentaron reanimar al jugador de 22 años, pero sus esfuerzos fueron en vano, y Martins fue declarado muerto en un hospital de la ciudad de Lafia.

El presidente del Comité de Administración de la Liga, Shehu Dikko, anunció que esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte y añadió que la Liga lamenta el fallecimiento del joven, que estaba en su mejor momento.

AGONY! Nasarawa United players in tears after Chieme Martins was confirmed dead after Sunday’s NPFL clash vs Katsina United. Martins slumped following a collision, however, he gave up the ghost stranded as the Peugeot 406 ambulance stationed match venue did not start 😭🕯️😭😭🕯️ pic.twitter.com/PbIms2NkXP

