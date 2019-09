VIDEO: Fallece en accidente de tránsito un pelotero cubano, en Boca Chica

View this post on Instagram

TOGA Fallece en accidente de tránsito el pelotero cubano Andy Pacheco, en Boca Chica EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pelotero cubano Andy Pacheco murió en un accidente de tránsito la medianoche del este jueves en la carretera Jubey, en el cruce del municipio de Boca Chica. Los bomberos de la comunidad de Boca Chica confirmaron el fallecimiento del pelotero de 23 años, quien jugaba la tercera base del equipo Los Andulleros de Santiago para la Liga de Verano del Cibao. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do