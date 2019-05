(VIDEO) Fadul dice artículo prohíbe repostulación presidencial debe ser eliminado de la Constitución

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Trabajo y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Ramón Fadul, dijo este miércoles que el artículo que prohíbe la repostulación presidencial debe ser eliminado de la Constitución, declaraciones emitidas al ser preguntado sobre las palabras del presidente Medina a la prensa que dijo “ya se está acercando el momento para hablar de la reelección”.

“Yo siempre he planteado, y hablo por mí en este caso, que ese artículo tiene que ser eliminado de la Constitución de la República porque es discriminatorio. Es un artículo que rompe el criterio de igualdad que la Constitución establece. No puede haber en la Carta Magna un párrafo que solamente marque a un ciudadano dominicano que no puede optar por una candidatura”.

Las declaraciones del ministro de Trabajo fueron expresadas al ser abordado por periodistas, tras participar de la reunión de los delegados de partidos políticos con el pleno de la Junta Central Electoral (JCE), para debatir la suspensión de todas las actividades de tipo proselitistas.

El miembro del Comité Político del PLD, habló con la prensa sobre el artículo transitorio 124 de la Constitución el cual establece lo siguiente:

Artículo 124.- Elección presidencial. El Poder Ejecutivo se ejerce por el o la Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo para el período constitucional siguiente.

Fadul declaró que existen plazos legales en términos electorales y que la nueva Ley de Partidos establece todos los límites existentes.

El ministro de Trabajo afirmó que el Comité Central sostendrá una reunión mañana jueves al igual que el próximo lunes con la finalidad de adecuar los estatutos del partido morado.

Sobre la posibilidad de que surja en la reunión el tema de la reforma constitucional dijo: “siempre puede surgir porque es un derecho que tiene cada uno de los miembros de plantear cualquier tema, es un derecho legítimo. Siempre se elabora una agenda antes de comenzar una reunión”.

Asimismo fue cuestionado sobre las declaraciones emitidas por el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien afirmó que unos 24 miembros del Comité Político apoyarían una eventual repostulación del presidente Medina, declaraciones emitidas durante una entrevista en el programa matutino Hoy Mismo, que se emite por Color Visión.

Agregando que “si es en base a equidad todos los que han tenido dos periodos no pueden estar presentes en este proceso electoral venidero”.

