(VIDEO) FA presenta a periodista Jhonatan Liriano candidato a diputado por SDE, Boca Chica y Guerra

Boca Chica y Guerra EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El partido Frente Amplio(@frenteamplio6443 ) presentó este domingo al periodista y exdirigente de Marcha Verde Jhonatan Liriano como candidato a diputado por la circunscripción 3 de Santo Domingo Este, Boca Chica y Guerra. Liriano fue presentado por el Dionisio Restituyo, quien dijo que el joven periodista formará parte de la propuesta de adecentamiento del Congreso Nacional que el FP tiene. Y reitera que el FP pone a disposición su boleta para "la política decente, del decoro". Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do